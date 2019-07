Mas para Luís dos Santos a causa maior é outra.

"Sabe qual é o mal disto?", pergunta, para de seguida responder, em voz baixa, quase como se não quisesse ser ouvido: "O mal disto foi o eucalipto".

Aos 92 anos, Luís tem memória suficiente para se lembrar de uma floresta de castanheiros e sobreiros que dominava o território.

"Depois, o pinheiro veio e matou os castanheiros e os sobreiros e agora o eucalipto acabou com o resto", vinca, salientando que onde há eucaliptos "a terra nada dá" e a água já começa a falhar nos furos de Vale da Urra mais próximos de eucaliptais.

Antes de se despedir para voltar à faina, vinca à agência Lusa: "Escreva lá mesmo que nós somos contra os eucaliptos, que isso só serve os grandes, como a Celbi e as outras [celuloses]".

"Isto dantes estava tudo cultivado, com milhão, grão e feijão. Saiu gente, apareceu a floresta", conta Idalina Mendes, também daquela aldeia de Vila de Rei, que andou a apagar o fogo com uma vassoura "dura de roer", nas traseiras da sua casa.

Vestida de preto, com o terço sempre no pulso - nem à noite sai - diz que no sábado apenas se soube virar "para Deus".

"Foi Deus que me acudiu", frisou.

No caminho que liga Vale da Urra a Roda, aldeia já do concelho de Mação, distrito de Santarém, é possível ver a capacidade de destruição do fogo, com uma paisagem enegrecida à volta de uma estrada ladeada por pinheiros e eucaliptos que não respeitavam os 10 metros de faixas de gestão de combustível.

Em Roda, o fogo passou no domingo e voltou na segunda-feira, tendo destruído uma casa de primeira habitação.

Maria Teresa, de 69 anos - uma "das mais novas" de uma aldeia com 25 habitantes - diz que, por lá, estiveram "sempre bem protegidos pelos bombeiros" e os calos por causa dos incêndios cíclicos na região também ajudaram a manter a calma.

Apesar disso, não se lembra de um incêndio com a força daquele que chegou à aldeia.

O tempo está diferente, reconhece, sustentada pela irmã, Odete.

Apesar de noutros tempos não ter "termómetros para medir a temperatura", a irmã de Teresa, habitante de uma aldeia vizinha, socorre-se do empirismo para confirmar as alterações do clima: "Hoje, não se aguenta fora de casa depois das 10:00 ou 11:00, quando dantes aguentava-se".

Para além disso, a paisagem também mudou nas últimas décadas.

"Sabe, a floresta agora está diferente. Há muito eucalipto e pinheiro, quando antes estava tudo plantado, havia cabritas, mulas, burros, tirava-se a lenha do pinhal, havia sobro e castanheiro. Agora não. Onde antes havia campos de trigo, hoje há eucaliptos", comenta Teresa.

A habitante de Roda tem pequenas courelas espalhadas pela zona, onde ainda nem foi ver o que sobreviveu às chamas.

Por lá, nunca plantou nada, mas o eucalipto foi-se instalando de forma natural, conta à Lusa.

"Por isso, também não me queixo. O que a Natureza me deu, a Natureza mo tirou", diz.

