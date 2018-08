O comandante José Ribeiro, responsável pelo Comando Distrital de Évora de Operações de Socorro (CDOS), revelou à agência Lusa que as vítimas “são todas civis” e apresentam “queimaduras”, tendo as duas consideradas como feridos graves sido “transportadas no helicóptero do INEM” para uma unidade hospitalar em Lisboa.

Já as outras quatro pessoas, consideradas feridos ligeiros, foram “transportadas para o Hospital de Évora”.

O alerta para o incêndio, que deflagrou na zona do Monte da Chapada, na União de Freguesias de São Bento do Cortiço e Santo Estêvão, nos arredores de Estremoz (Évora), foi dado aos bombeiros às 18:30, disse o comandante distrital.

O fogo “já está dominado”, acrescentou, referindo que se encontram no local 86 operacionais, apoiados por 29 veículos, dos bombeiros, sapadores florestais, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil e juntas de freguesia do concelho.

“O que tivemos foi um incêndio rural que progrediu com muita violência”, devido aos “ventos muito fortes” registados na zona, e que lavrou “numa zona de pasto, mato e olivais, com algumas habitações dispersas”, assinalou o comandante José Ribeiro.