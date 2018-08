A situação do incêndio da serra de Monchique piorou ao final desta sexta-feira, estando um idoso desaparecido, segundo avança a TVI24.

De acordo com a estação de Queluz, o alerta foi dado pelas filhas que, segundo a repórter da TVI24 no local, tem estado na última hora a pedir reforços para que sejam alargadas as buscas pela sua procura, estando o idoso desaparecido há várias horas.

No entanto, até ao momento, ainda não foi encontrado.

O desaparecido terá recusado sair da sua casa, ficando incontactável, apesar do apelo da família e das autoridades, de acordo com o Correio da Manhã.

O incêndio que pelo quarto dia lavra em Monchique, no Algarve, voltou a agravar-se durante o dia de hoje e o quadro geral da operação é neste momento “muito complexo”, admitiu um responsável da Proteção civil.

Há registo de 25 feridos, um dos quais em estado grave, uma idosa transportada para a Unidade de Queimados do Hospital de São José, em Lisboa, cujo prognóstico é "favorável".

Este incêndio deflagrou em Monchique na sexta-feira.