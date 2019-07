"Com as alterações climáticas, precisamos de dar outras condições à Proteção Civil, de reforçar meios, de refletir sobre a maneira de atuar, senão as pessoas não conseguem estar em segurança nesta região", defendeu Ricardo Aires, já depois de ter sido considerado dominado o fogo que atingiu durante três dias mais 3.700 hectares do concelho.

O autarca frisou que o que está em causa "não é a atuação deste Governo ou de qualquer outro Governo", mas antes uma preocupação séria com o destino da população de um pequeno concelho do interior, que tem sido devastado pelas chamas ano após ano.

"Chega", desabafou o autarca.

Ricardo Aires prefere "não alimentar polémicas" com o primeiro-ministro, António Costa, que, na segunda-feira, disse que os autarcas são os "primeiros responsáveis pela proteção civil em cada concelho", em resposta a críticas à falta de meios, feitas no terreno por autarcas de Vila de Rei e Mação.

"Somos todos responsáveis. O primeiro-ministro reagiu a quente, o que é compreensível perante a situação. Eu também disse algumas coisas a quente que podem soar mais duras", disse.