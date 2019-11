“As duas qualidades deste sistema que o tornam competitivo e diferenciador de muitos outros é que nós temos pagamentos adiantados”, indicou Manuel Claro, referindo-se às parcelas que começam a ser entregues aos produtores assim que o contrato é assinado. Por outro lado, afirmou, as decisões sobre os apoios são tomadas em vinte dias úteis, uma “celeridade e transparência” que considerou serem “elementos fundamentais” para a competitividade do incentivo.

O Fundo de Apoio ao Turismo, Cinema e Audiovisual tem um orçamento de 12 milhões por ano, dos quais 660 mil são entregues à recém-criada Portugal Film Commission e os restantes financiam os ‘cash rebates’, em formato de adiantamentos, às produções que se qualifiquem.

Manuel Claro salienta a relevância destes números quando comparados com a situação vivida há apenas alguns anos: “De 6 milhões do ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual] em 2012 passamos para um total de 32 milhões, 20 do ICA mais 12 do fundo”, afirmou. “Estamos neste momento com um ecossistema como provavelmente nunca tivemos. Há que trabalhar para o continuar a justificar e a manter”.

A Portugal Film Commission fez-se representar na 40ª edição do American Film Market pelo comissário Manuel Claro, a diretora executiva Inês Queiroz e a responsável de projeto Teresa Graça.