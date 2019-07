A descolagem estava prevista para as 2h51min desta segunda-feira, hora local (21:21 de domingo em Lisboa), a partir da estação espacial de Sriharikota na costa este da Índia. No entanto, a missão foi parada a 56 minutos do lançamento.

"Foi detectado um problema técnico no sistema de lançamento do veículo no minuto T-56", publicou a ISRO no Twitter, sem especificar qual o defeito que impediu a missão de ocorrer. "Como medida de precaução, o lançamento da Chandrayaan-2 foi cancelado. Uma nova data será anunciada posteriormente", lê-se na publicação.

A missão Chandrayaan-2 ("Carro Lunar" em hindi) inclui um vaivém, um módulo de descida e um rover (veículo de exploração). O conjunto será propulsionado por um foguete GSLV-MkIII, o mais potente exemplar indiano, equivalente a um foguete europeu Ariane 4.

Segundo a BBC, espera-se que a aterragem do módulo de descida e do rover ocorram em início de setembro no polo sul da Lua, tornando-se o primeiro engenho espacial a aterrar naquela zona.