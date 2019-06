Estão previstos danos nas estradas, nas ferrovias e nas plantações, assim como também foi pedido aos pescadores que suspendessem a atividade no mar.

De acordo com o Departamento de Meteorologia, às 13:00 locais (10:00 em Lisboa), o ciclone encontrava-se a 290 quilómetros da costa da cidade de Bombaim.

As catástrofes meteorológicas são habituais no sul da Ásia e a passagem de tempestades geralmente atravessa de forma brusca a costa da Índia, causando mortes.

A tempestade coincide com a onda de calor no norte e no sul do país, onde foram registadas, nas últimas semanas, temperaturas recorde.

De acordo com os registos meteorológicos, Nova Deli registou temperaturas de 48 graus centígrados na segunda-feira, a temperatura mais alta registada nesta época do ano.

Em alguns locais, como a cidade de Churu, no deserto de Thar, com registos acima dos 50 centígrados, ultrapassando os valores históricos nacionais.