“Moçambique procurou a cooperação da Índia para lidar com a crescente ameaça do terrorismo e da radicalização. Rajnath Singh [ministro da Defesa indiano] assegurou a cooperação e reiterou o compromisso de trabalhar juntos nesse sentido”, lê-se no comunicado de imprensa divulgado na página da Internet do Ministério da Defesa da Índia.

Rajnath Singh reuniu-se na segunda-feira em Maputo com o seu homólogo moçambicano, Atanásio M’tumuke, para discussões sobre cooperação na área da defesa.

Na ocasião, a Índia doou duas embarcações para patrulha marítima à Marinha de Guerra de Moçambique.

Os dois governos assinaram ainda um memorando sobre hidrografia e partilha de informações entre os dois Estados.