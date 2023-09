As tensões aumentaram esta semana depois de o Canadá ter afirmado que estava a investigar "alegações credíveis" que ligavam a Índia ao assassínio do líder separatista. A Índia rejeitou com raiva a alegação, qualificando-a de "absurda".

Os analistas afirmam que as relações entre os dois países, que têm estado tensas desde há meses, estão agora num ponto mais baixo de sempre. A mensagem sobre a suspensão dos vistos foi publicada pela primeira vez no site da BLS na quinta-feira.

"Aviso importante da Missão Indiana: Devido a razões operacionais, com efeito a partir de 21 de setembro de 2023, os serviços de vistos indianos foram suspensos até novo aviso", lê-se no site.

A medida surge um dia depois de a Índia ter emitido um aviso avisando os seus cidadãos que viajam ou vivem no Canadá a "exercerem a máxima cautela", tendo em conta as "crescentes actividades anti-Índia e os crimes de ódio e violência criminal politicamente condenados no Canadá".