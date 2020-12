“Após muitos comentários públicos e de cálculos realizados às finanças do Estado posso anunciar que o acesso à vacina contra o covid-19 vai ser gratuito para todos”, declarou.

Joko Widodo ordenou ao Ministério das Finanças para “estabelecer prioridades e acertar outros orçamentos para que seja assegurada a vacinação”.

“Desta forma, as pessoas não podem ter razões para não se vacinarem”, acrescentou o presidente da Indonésia sem adiantar mais detalhes sobre os valores totais do processo de vacinação que vai ser implementado no país.

O chefe de Estado adiantou que vai ser o “primeiro a vacinar-se” para dar “confiança” aos indonésios sobre a “segurança” do processo.

No princípio do mês, a Indonésia, o país do sudeste asiático com mais infetados e vítimas mortais provocadas pelo SARS CoV-2 recebeu um primeiro carregamento de 1,2 milhões de doses de vacina fabricada pela farmacêutica chinesa Sinovac.

Em janeiro vai chegar ao país o segundo carregamento de 1,8 milhões de doses da mesma vacina.

Mesmo assim, a agência governamental para o controlo sanitário ainda precisa de conceder a aprovação da vacina fabricada na República Popular da China.

Desde o princípio da pandemia, a Indonésia registou mais de 629 casos de infeção e 19.111 mortos por covid-19 mas alguns estudos referem que o número de óbitos no arquipélago pode ser mais elevado.