Em comunicado, o INEM – organismo do Ministério da Saúde responsável por coordenar o funcionamento, no território de Portugal Continental, de um Sistema Integrado de Emergência Médica – refere que, em 2024, o CODU atendeu 4.120 chamadas por dia, cerca de 171 chamadas por hora.

No total, são 1.5 milhões de chamadas, entre as quais as recebidas via 112 para assistência a vítimas de acidente ou doença súbita, os pedidos de triagem por parte dos parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica (SIEM), e as chamadas transferidas diretamente pela linha SNS24.

“O INEM recorda a importância da utilização adequada dos serviços de emergência e apela à colaboração dos contactantes durante as chamadas”, reforça o instituto que aproveita para esclarecer que as chamadas efetuadas para o Número Europeu de Emergência, o 112, são atendidas em primeira linha nos Centros Operacionais 112, geridos pelas Forças de Segurança.

Posteriormente, o 112 encaminha para os CODU do INEM todas as situações que digam respeito a saúde, competindo à central médica do INEM avaliar todos os pedidos recebidos, com o objetivo de determinar os recursos necessários e adequados a cada ocorrência.

Os CODU funcionam 24 horas por dia com equipas de profissionais, entre os quais técnicos de emergência pré-hospitalar, médicos, enfermeiros e psicólogos.

“A colaboração do cidadão é fundamental”, sublinha o INEM.

A quem liga é aconselhado que informe a localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência, o número de telefone do qual está a ligar, o tipo de situação (doença, acidente, parto, por exemplo), número, sexo e idade aparente das pessoas a necessitar de ajuda, bem como, se possível, as queixas principais e as alterações que observa.

O INEM reforça, ainda, que os meios de emergência médica pré-hospitalares devem ser utilizados apenas em situações de emergência, ou seja, situações onde exista perigo de vida iminente.

No caso de não ser necessário enviar uma ambulância ou qualquer outro meio de emergência, as chamadas serão encaminhadas para o SNS24, que procederá ao aconselhamento adequado à situação.

“O ano que agora termina revestiu-se de vários desafios para o INEM, superados com a dedicação dos seus profissionais, com a colaboração dos seus parceiros, mas também dos cidadãos, que todos os dias reforçam a sua confiança nos serviços prestados pelo instituto”, termina o comunicado.