“Sabemos que o contexto político é bastante adverso e não posso deixar de lamentar que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenha contribuído, de alguma forma, para toda a instabilidade política que temos vivido, para que a descrença das pessoas se tenha transformado num voto de protesto ao invés de um voto de confiança nas forças políticas do espetro democrático”, observou Inês Sousa Real.

A deputada reeleita assegurou, todavia, que tem “a certeza absoluta, caso o país vá novamente a eleições, que os portugueses vão a olhar para aquilo que possam ser soluções construtivas na Assembleia da República e não por forças populistas não democráticas”.

Inês Sousa Real comentava os resultados eleitorais no quartel-general do partido para a noite eleitoral, na sala do Rei, na Estação Ferroviária do Rossio, em Lisboa.

O PAN contabilizou nestas eleições legislativas 117.389 votos (1,92 %) contra os 88.127 (1,58% ) registados em 2022, segundo os resultados provisórios.

Depois de ter conseguido eleger André Silva em 2015, o PAN assegurou quatro lugares no parlamento em 2019, mas voltou a ter um único representante após as legislativas de 2022, mandato que manteve nas eleições de domingo.