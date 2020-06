Numa circular pública, o Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde informa que o distribuidor nacional dos testes rápidos de anticorpos “Tell Me Fast Rapid Diagnostic Test Coronavirus”, do fabricante Biocant Diagnostics Inc, está a efetuar a recolha voluntária de um lote, após se terem verificado dois resultados falsos negativos em Portugal.

O fabricante, indica o Infarmed, justificou o incidente com o facto de o lote fazer parte da produção inicial do teste e, por isso, “não incluir as melhorias entretanto introduzidas para aumentar a sua sensibilidade e especificidade para a deteção de baixos níveis de anticorpos”.

Assim, o Infarmed determinou a suspensão da comercialização deste lote e a sua recolha.

Na circular, a Autoridade Nacional do Medicamento recorda que os testes de diagnóstico para a covid-19, “incluindo os testes rápidos”, só podem ser realizados por laboratórios hospitalares ou “outros com biossegurança de nível 2, e em unidades prestadoras de cuidados de saúde”.