Num comunicado enviado à agência Lusa, o Infarmed adianta que nas inspeções realizadas em 2018 foram identificadas algumas “questões relacionadas com faltas de medicamentos”, mas “nenhuma situação que justificasse uma intervenção”.

Este anúncio de intensificação de ações inspetivas surge depois de queixas do setor das farmácias sobre falhas no abastecimento de medicamentos.

Apesar de indicar que as inspeções realizadas não detetaram qualquer questão que justificasse uma intervenção, o Infarmed decidiu avançar com “um programa inspetivo” que incide sobretudo “em questões relacionadas com a disponibilidade de medicamentos”, sendo as ações dirigidas a distribuidores, farmácias e titulares dos medicamentos.

Segundo a Autoridade, as inspeções devem averiguar “práticas relativas às obrigações dos vários intervenientes” no circuito do medicamento.

Paralelamente, o Infarmed indica que pretende avançar com outras medidas de “promoção ao acesso a medicamentos”, como a clarificação de funções e responsabilidades dos vários intervenientes.