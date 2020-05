O vice-Presidente do Infamed confirmou à Antena 1 que vai ser suspenso o uso de hidroxicloroquina nos doentes Covid, sendo que também o jornal Público apurou a mesma informação junto do organismo.

Esta decisão é tomada depois da Organização Mundial de Saúde ter indicado na passada na segunda-feira ter suspendido “temporariamente”, desde sábado, como medida de precaução, os ensaios clínicos com hidroxicloroquina, que desenvolvia com os seus parceiros em vários países, no âmbito do estudo Solidariedade.

Depois da tomada de posição da OMS, a França, a Itália e a Bélgica também proibiram a utilização do fármaco. O instituto de investigação francês Inserm, que coordena o ensaio clínico europeu Discovery, que testa a eficácia de vários tratamentos contra o coronavírus, suspendeu também a inclusão de novos pacientes no grupo que recebia hidroxicloroquina.



Segundo a Antena 1, o Infarmed vai publicar uma recomendação para que os hospitais deixem de administrar hidroxicloroquina em doentes com covid-19.

Em Portugal, o uso de cloroquina e hidroxicloroquina, medicamentos aprovados para a malária, estava, até agora, autorizado para o tratamento de doentes com covid-19 internados nos hospitais que manifestem, por exemplo, insuficiência respiratória e pneumonia.

Derivado da cloroquina (medicamento contra o paludismo), a hidroxicloroquina é prescrita para lutar contra doenças autoimunes, o lúpus ou a poliartrite reumatoide e a sua utilização contra a covid-19 foi alvo de uma viva polémica no último mês.

Os Presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos EUA, Donald Trump, estão igualmente convencidos dos seus efeitos, ainda não provados.

Mas a maioria da comunidade científica manifestou muitas reservas nos últimos meses sobre a utilização de hidroxicloroquina contra a covid-19, na ausência de estudos que comprovem a eficácia e devido a potenciais efeitos indesejáveis graves, nomeadamente cardíacos.

Um estudo publicado pela revista médica The Lancet destacou a ineficácia do fármaco e indicou que tomá-lo aumenta o risco de morte para os pacientes do novo coronavírus. Foi após a publicação deste estudo que a OMS optou pela suspensão

A hidroxicloroquina ganhou fama sem precedentes no final de fevereiro, quando o professor francês Didier Raoult, do Instituto Hospitalar-Universitário (IHU) em Marselha, retomou um estudo chinês, não muito detalhado, afirmando que o fosfato de cloroquina demonstrava sinais de eficácia em pacientes com covid-19. O professor Raoult descartou o estudo publicado na The Lancet, considerando-o "confuso".