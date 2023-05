O boletim de hoje confirma, para a zona euro, a ligeira subida face a março (6,9%) que já tinha sido avançada na estimativa rápida, no dia 02, e acontece após cinco meses seguidos de abrandamentos da taxa de inflação.

A taxa de inflação recuou face aos 7,4% de abril de 2022. Na UE, o indicador recuou, em abril, pelo sexto mês, dos 8,3% em março para 8,1% em abril, estável na comparação homóloga.

De recordar que Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações ontem aos jornalistas, fez questão de ressalvar o seu otimismo perante as previsões de Bruxelas, onde Portugal cresce o dobro da média da zona euro, afirmando que "as famílias têm de ver a luz ao fundo do túnel. Esta luz é os bons resultados que estão nos números macro chegarem aos seus bolsos. Para isso é importante que a inflação desça. Vamos ver até onde vai, se chega até aos 3%, 4% no final do ano".