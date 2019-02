A ONG descreve um "estado inquietante para a liberdade de informação", no dia do oitavo aniversário da revolta que pôs fim ao regime autoritário de Mouammar Kadhafi no país, capturado e morto oito meses mais tarde.

"A situação da liberdade de informação é dramática", denunciou a RSF num comunicado que é coassinado com o centro líbio para a liberdade de imprensa (LCFP).

Pelo menos 19 jornalistas foram mortos desde 2011, segundo o texto. O último, Mohamed Ben Khalifa, era colaborador da agência Associated Press (AP), e foi morto a 19 janeiro quando fazia a cobertura dos confrontos entre milícias em Tripoli, recordam as duas organizações.