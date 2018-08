“Ciente dos transtornos que esta greve pode acarretar, a empresa está a envidar todos os esforços possíveis para desconvocação da mesma”, respondeu a IP a questões colocadas pela agência Lusa.

A APROFER – Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário convocou três greves à prestação de trabalho nos Centros de Comando Operacional de Porto, Lisboa e Setúbal, entre as 00:00 e as 24:00, na segunda, quarta e sexta-feira da próxima semana.

A IP referiu serem também abrangidos pelos pré-avisos de greve os “trabalhadores com escalas de serviço que sejam apenas parcialmente coincidentes com os dias indicados”.