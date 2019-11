No domingo, em declarações à agência Lusa no final do Conselho Nacional da Iniciativa Liberal, o deputado único, João Cotrim Figueiredo, confirmou que vai candidatar-se à presidência na Convenção Nacional, órgão máximo do partido.

De acordo com informação oficial avançada hoje à agência Lusa pelos liberais, a III Convenção Nacional realiza-se no dia 8 de dezembro, domingo, no Auditório da Biblioteca Municipal de Pombal, distrito de Leiria.

Nesta reunião do órgão máximo do partido vai ser eleita a nova comissão executiva, escolhendo-se assim o presidente que vai suceder a Carlos Guimarães Pinto, que no final de outubro anunciou a decisão de abandonar a liderança do partido.

Até este momento só é conhecida a candidatura de João Cotrim Figueiredo, mas os membros que estejam interessados em entrar na corrida podem fazê-lo até sete dias antes da convenção eletiva, de acordo com o regimento aprovado no Conselho Nacional de domingo.