Dois dos artigos sobre os quais são propostas alterações é o 20.º, relativo à conferência líderes, e o 40.º, da comissão permanente, pretendendo que os deputados únicos representantes de um partido passem a integrar ambos os órgãos do parlamento.

No caso concreto da conferência de líderes, o projeto da Iniciativa Liberal propõe que “os representantes dos grupos parlamentares ou os deputados únicos representantes de um partido têm na Conferencia de Líderes um número de votos igual ao número dos deputados que representam”.

Também no artigo relativo à rejeição do programa do Governo e voto de confiança, o número 217 do regimento, a Iniciativa Liberal pretende que os deputados únicos o possam solicitar tal como os grupos parlamentares, bem como os votos de confiança.

Já em relação à fixação da ordem do dia, o projeto apresentado pretende duplicar o número de reuniões plenárias que os deputados únicos podem marcar por legislatura, passando de uma, tal como agora está previsto, para duas.

Sobre os votos apresentados, a Iniciativa Liberal defende que os deputados com este estatuto passem a ter tempo para a discussão, um minuto, que é metade daquele que atualmente está fixado para os grupos parlamentares.

Para o debate do Programa do Governo, o partido também pretende que haja alterações no regimento com o objetivo que fique expresso que os deputados únicos têm tempo no encerramento.

Os deputados únicos não têm poder para pedir a votação do programa de Governo, ao contrário dos grupos parlamentares, nem podem sozinhos censurar o executivo, mas podem desencadear, como qualquer parlamentar, um processo de revisão constitucional.

No parlamento saído das eleições de 6 de outubro, há três deputados únicos na Assembleia da República – André Ventura, do Chega, João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, e Joacine Katar Moreira, do Livre -, além de sete grupos parlamentares: PS, PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN e PEV.

Vedada aos deputados únicos está a possibilidade de proporem a rejeição do programa do Governo, direito que está limitado aos grupos parlamentares, e só o executivo pode solicitar a aprovação de um voto de confiança.

O regimento da Assembleia da República prevê alguns direitos específicos para os deputados únicos, distinguindo-os dos grupos parlamentares.

(Notícia atualizada às 20:15)