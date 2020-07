Cotrim Figueiredo acrescenta que "por isso se propõe a criação de uma conta-corrente entre os indivíduos, empresas e outro tipo de organizações, com instituições centrais na organização do Estado e na vida dos primeiros, a saber, a Autoridade Tributária e a Segurança Social" e, por outro lado, "um documento de divulgação, individualizado e enviado uma vez por ano aos contribuintes da Segurança Social descrevendo a situação contributiva e histórica do contribuinte".

No que respeita à conta-corrente, a ideia é que "os valores de reembolso ou a pagar ao contribuinte/beneficiário sejam reconhecidos como créditos a favor das obrigações do sujeito passivo" e que este "possa requerer a sua liquidação com encontro de contas", caso "apresente um saldo credor".

A Iniciativa Liberal considera que deveria ser reconhecidos "como exemplo de encontros de conta", entre outros, pagar o Imposto Único de Circulação (ICU), Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) ou o Imposto do Selo com o IRS a receber ou pagar o IRC ou a TSU com o IVA a receber.

Também hoje, a Iniciativa Liberal divulgou dois projetos de resolução com recomendações ao Governo no âmbito do combate à corrupção.

Num desses projetos recomenda-se ao executivo que "crie um sistema robusto e eficaz de proteção dos denunciantes, em linha com a diretiva europeia acordada e com as melhores práticas internacionais, de modo a permitir a deteção mais atempada dos crimes e a recolha de denúncias mais fundamentadas e bem documentadas".

No outro, são sugeridas medidas que tenham em vista objetivos como "o controlo necessário para garantir a inexistência de conflitos de interesses" e "os meios e instrumentos necessários para garantir a transparência, imparcialidade e integridade".