Por outro lado, questionou como será possível "aumentar enormemente o investimento público", fazer "um significativo aumento da despesa pública corrente" e "manter o objetivo de chegar com a dívida pública a 100% no fim da legislatura", num contexto internacional "que não vai ser certamente melhor" do que o dos últimos quatro anos, que qualificou de "fantástico".

O deputado da Iniciativa Liberal - que se estreou em legislativas conseguindo um eleito pelo círculo de Lisboa - desafiou também o primeiro-ministro a apoiar a proposta de alteração ao Regimento da Assembleia da República que entregou na terça-feira para que os deputados únicos representantes de partidos, como é o seu caso, possam intervir mais no parlamento.

João Cotrim Figueiredo aproveitou para responder a António Costa, que na parte inicial deste debate o criticou por não apresentar nessa ocasião "uma única ideia diferente" e se demarcou da sua posição ideológica sobre os motivos da pobreza em Portugal, fazendo alusão ao voto censitário, condicionado à situação económica dos eleitores.

"Fiquei sensibilizado pelo facto de ter escolhido a Iniciativa Liberal para seu principal adversário ideológico na sessão desta manhã. Fiquei sensibilizado, sobretudo, porque até sentiu necessidade de inventar o argumento do voto censitário, que eu não usei, que o senhor primeiro-ministro sabe que eu não usei, que o senhor primeiro-ministro sabe que ninguém defende", afirmou o deputado da Iniciativa Liberal.

Em seguida, observou: "Quem tem necessidade de inventar um argumento é porque não tem mais nenhum, ou então tem muito receio da oposição que sabe que a Iniciativa Liberal lhe fará".

Sobre a "falta de alternativas", Cotrim Figueiredo considerou que António Costa "está há tempo de mais no poder, no mais alto poder, já não se lembra do que é não ter tempo para explicar as medidas".

A este propósito, acrescentou: "Espero que, na qualidade de primeiro-ministro, mas também de secretário-geral do PS, use a sua influência para que a alteração ao Regimento que a Iniciativa Liberal propôs ontem [terça-feira] nesta casa seja aprovada, para que todos os partidos pequenos tenham tempo para propor as alternativas e poder discuti-las consigo".

