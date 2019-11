O Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres é hoje assinalado com várias iniciativas no país, incluindo uma marcha em Lisboa, promovida por organizações da sociedade civil.

Em Portugal, 33 pessoas foram mortas este ano em contexto de violência doméstica, entre as quais 25 mulheres adultas, uma criança e sete homens, segundo dados do Governo. O Observatório de Mulheres Assassinadas, da União de Mulheres Alternativa e Resposta, uma das entidades que organizam a marcha de hoje, indicou que mais de 500 mulheres foram assassinadas nos últimos 15 anos em situações de violência conjugal. A marcha em Lisboa decorre a partir das 17:30, na zona do Intendente, e contará com a presença de dirigentes partidários e membros do Governo, entre os quais a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro. Associando-se ao dia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita o Espaço Júlia, em Lisboa, onde se atendem vítimas de violência doméstica. O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, acompanha o chefe de Estado nesta visita. Ainda neste âmbito, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, visita o Gabinete de Apoio à Vítima em Loures. Também estão previstas iniciativas em Angra do Heroísmo, Aveiro, Bragança, Covilhã, Funchal, Guarda, Leiria, Matosinhos, Sintra e Viana do Castelo.