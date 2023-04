O ano de 2023 está a ser marcado pela subida de juros por parte do Banco Central Europeu (BCE), que tem afetado a população europeia, concretamente no que aos créditos imobiliários diz respeito.

Em Portugal, o Governo de António Costa tomou algumas medidas de apoio às famílias, com a criação do pacote Mais Habitação, mas a verdade é que a entrega de casas aos bancos por parte dos portugueses tem vindo a aumentar desde o final do ano passado.

Escreve este sábado o Jornal de Notícias, baseando-se em estatísticas fornecidas por alguns movimentos, que o "aumento do custo de vida e a subida das taxas de juro estão a gerar um movimento repentino de cidadãos, sobretudo jovens, que entregam a casa ao banco para pagar o crédito, com maior proporção nos primeiros meses deste ano".

O JN ouviu alguns testemunhos, que relatam o cenário dos últimos meses, no que à entrega de casas diz respeito. "Dos testemunhos que temos recebido, o que temos visto é que as dificuldades acrescidas estão a levar muita gente a tomar essa opção de entregar a casa", disse ao jornal André Escoval, do movimento Porta a Porta.

Um outro testemunho, por parte de Bernardo Alves, porta-vos do movimento Habitação Hoje, salientou que este fenómeno era algo "evidente", sobretudo pelo facto do "custo de vida" estar a subir e as pessoas a "perder rendimento". O responsável revelou também que "há muitos casos de pessoas com problemas de despejos" em contratos de arrendamento, considerando que os apoios destinados ao crédito e à renda, lançados pelo Governo, "são anedóticos".

Já Vasco Barata, da associação pelo direito à habitação Chão das Lutas, as medidas do Governo são "uma cortina de fumo" insuficiente para resolver o problema: "Temos tido relatos de pessoas que ameaçam entregar a casa".

Refira-se que para este sábado estão previstas manifestações em várias cidades da Europa pelo direito à habitação. Em Portugal, por exemplo, estão planeados protestos em Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu, a começar pelas 15h00.