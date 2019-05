Manuel Matos Gil mencionou hoje no parlamento uma reunião com a CGD em que "Jorge Tomé [antigo responsável pelo Caixa BI] estava em linha com os administradores relacionados à IMG [Imatosgil, empresa de Manuel Matos Gil]", referindo "coisas estranhas" que se passavam na administração da La Seda.

Durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito à recapitalização e gestão do banco público, Manuel Matos Gil disse também que não pactuava com alguns atos de gestão da La Seda.

Matos Gil afirmou ainda que o novo presidente da CGD à data, Fernando Faria de Oliveira, "não teria a sensibilidade ou o conhecimento do que se estaria a passar na La Seda".

De acordo com o empresário, Faria de Oliveira seria defensor de "não se entrar em conflito com aquela região" de Espanha, a Catalunha, e que "era importante não fazer muitas ondas".