Anteriormente, o deputado do CDS-PP Hélder Amaral tinha questionado sobre os sobrecustos decorrentes das energias renováveis, tendo o antigo diretor-geral deixado claro que não concorda com a atribuição de tarifas ‘feed in’ atualmente.

“Há tecnologias que tem que ter. Em relação ao momento atual e à energia eólica e fotovoltaica é que não existe necessidade de tarifas ‘feed in'”, defendeu.

Em relação à atribuição destas tarifas garantidas no passado, Mário Guedes admitiu que ser “treinador de final do jogo é fácil”, mas considerou que “à data fazia todo o sentido” atribuir estas tarifas.

“A pergunta que podemos fazer é porque motivo foram esses valores”, lançou.

O antigo responsável pela DGEG – que foi substituído no cargo em novembro passado – afirmou que defende o mercado.

“Acredito no mercado, nas boas intenções das pessoas, o Estado existe para regular e para colocar as orientações”, sublinhou, não acreditando na ideia de que “o prejuízo socializa-se e o lucro privatiza-se”.

No período de perguntas do deputado do BE Jorge Costa, Mário Guedes disse que, do ponto de vista estratégico e do interesse nacional, “seria interessante que quem tenha a concessão quer do transporte da energia elétrica quer da distribuição que fossem empresas ao nível do Estado”.