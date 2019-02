Considerando que a criação da Lei de Bases da Habitação “está atrasada 40 anos”, Romão Lavadinho propôs que a nova legislação determine que, “anualmente, no Orçamento do Estado haja uma verba suficiente para que haja património público no mercado de arrendamento”.

“Os prédios públicos podem ser postos no mercado de arrendamento, concorrendo com a propriedade privada, de forma a fazer diminuir os valores das rendas”, avançou o representante dos inquilinos.

Em declarações à agência Lusa, após uma audição parlamentar no grupo de trabalho da Habitação, Romão Lavadinho referiu que a criação da Lei de Bases, que conta com projetos de PS, PCP e BE, deve “destacar o papel, que é imprescindível, do Estado e do Governo na definição das políticas da habitação”.

“Até agora o artigo 65 da Constituição [da República Portuguesa] dizia que todos têm direito a uma habitação condigna de acordo com os seus rendimentos. Ora, não é isso que está a suceder, porque neste momento quem arrenda as casas são os privados e um proprietário privado arrenda uma casa de acordo com os seus interesses financeiros e não com os interesses do inquilino”, afirmou o presidente da AIL, Romão Lavadinho.

A associação de inquilinos sugeriu, ainda, o fim da alienação da propriedade pública destinada a habitação, a definição de uma política fiscal que ajude a dinamizar o mercado de arrendamento, com taxas de rendimento idênticas às que existem sobre o trabalho, e a fiscalização do mercado de arrendamento, em particular o habitacional, havendo um registo prévio obrigatório.

Outras das propostas da AIL são a valorização do direito à proteção e acompanhamento no despejo, em que “o Estado ou os proprietários têm que garantir uma habitação adequada” para as famílias despejadas, e a regulamentação do arrendamento não habitacional em relação ao despejo.

“A lei deve propor a intervenção no mercado da compra e venda para conter a especulação e a financeirização da habitação, com os riscos dos incumprimentos”, revelou Romão Lavadinho, acrescentando que a Lei de Bases da Habitação deve, também, adotar “uma política de solos que considere e taxe de forma agravada as mais-valias resultantes do investimento público”.

Na perspetiva do presidente da AIL, a Lei de Bases da Habitação para ser eficaz tem que “ter os devidos instrumentos estruturantes, durável e de longa visão, ao dispor dos agentes económicos” para enquadrar a legislação complementar.

Restringindo-se a apreciações genéricas sobre os três projetos para a Lei de Bases da Habitação, Romão Lavadinho manifestou-se a favor da proposta de requisição temporária de casas injustificadamente devolutas ou degradadas, advogando que “não há nenhum confisco relativamente à propriedade”.

No âmbito do processo de audições na Assembleia da República, na terça-feira, quatro associações de proprietários, designadamente a Associação Lisbonense de Proprietários (ALP), a Associação Nacional de Proprietários (ANP), a Associação dos Proprietários e Agricultores do Norte de Portugal (APANP) e a Associação Portuguesa de Proprietários (APPROP), exigiram o equilíbrio entre o direito à habitação e o direito à propriedade privada na Lei de Bases da Habitação, considerando “inconstitucional” a requisição temporária de casas injustificadamente devolutas ou degradadas.