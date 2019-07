Esta comissão é constituída por oito elementos, quatro do concelho de São Pedro do Sul (dois do PS e outros dois do PSD) e outros tantos do município de Vouzela, em igual divisão partidária e uma vez que não há outros partidos com assento nas duas assembleias municipais.

“A ideia foi do deputado municipal socialista de São Pedro do Sul Manuel Silva, que é também porta-voz do grupo. Uma das nossas formas de luta foi colocar a correr uma petição pública que seria para entregar ainda nesta legislatura, mas já não fomos a tempo”, contou Telmo Antunes.

Agora, esta comissão acusa a IP de “não ter tomado uma decisão imediata”, como a “abertura dos procedimentos com vista à reparação do pavimento”, acabando por “agravar os danos e impedindo que as obras fossem realizadas no mais curto de tempo possível”.

Telmo Antunes lembrou que a EN 16 “tem mais de 100 anos” e “era a ligação original entre Aveiro e Vilar Formoso”.

“Depois veio o IP5 e, posteriormente a A25, desativando grande parte da estrada, que também se foi diluindo no troço urbano. Mas ficaram estes quase dois quilómetros, que são a principal via de acesso à zona industrial e a ligação às Termas de São Pedro do Sul, por Vouzela, ou seja, para quem vem da A25”, lembrou Telmo Antunes, que não soube especificar o número de viaturas que ali passa diariamente, mas admitiu ser muito elevado.