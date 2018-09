A Inspeção Regional do Turismo nos Açores detetou, entre janeiro e agosto deste ano, 177 alojamentos não registados na região, "os quais correspondem, aproximadamente, a 700 camas", foi revelado esta sexta-feira.

Numa nota enviada à imprensa pelo executivo açoriano, que tutela o organismo, é referido que "100 alojamentos já foram, entretanto, devidamente registados ou cessaram a atividade".

Foram instaurados sete processos de contraordenação, noutros casos, e 70 alojamentos estão ainda em investigação.

"Neste âmbito de atuação, foram também fiscalizados cerca de 80 alojamentos locais registados, especialmente na tipologia de estabelecimento de hospedagem e 'hostel', para verificar se cumpriam com os requisitos da legislação vigente", é referido na nota.

A atividade da Inspeção Regional do Turismo nos últimos anos, nota o Governo dos Açores, "tem vindo a centrar-se não só na verificação do cumprimento da legislação vigente em matéria de turismo, mas também na promoção de uma cultura de prevenção, com o claro objetivo de diminuir a economia paralela, disciplinando e regulando o mercado e, consequentemente, assegurando a qualidade da oferta turística regional e a sua permanente valorização".