"Grandes redes de contas, com a aparência de serem utilizadas por menores, publicitam abertamente material de abuso sexual infantil para venda", disseram na quarta-feira pesquisadores do Centro de Política Cibernética da prestigiada universidade do Vale do Silício.

"O Instagram é atualmente a plataforma mais importante para estas redes devido às características. O algoritmo ajuda na como recomendação do conteúdo e as mensagens diretas ajudam a conectar compradores e vendedores", acrescentaram.

Segundo o Wall Street Journal, uma simples busca de palavras-chave explícitas sobre o tema leva a contas que usam essas hashtags para oferecer conteúdo com abuso sexual de menores. As contas não dizem diretamente que estão a vender conteúdo t

A Meta, empresa dona do Instagram, contatada pela AFP ainda não respondeu.