É ainda salientado que "as diligências incidem sobre um conjunto de clientes de instituições financeiras e de entidades suas detentoras, com o propósito de recolha de prova relativamente a operações bancárias realizadas por clientes entre 2011 e 2014, bem como documentação relacionada com estas operações".

De acordo com o comunicado da PGR, o Ministério Público tem a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e de peritos e consultores da Administração Tributária e do Banco de Portugal.

O inquérito encontra-se em segredo de justiça, pode ler-se.

Diz a TVI24 que o alvo destas buscas é Tomás Correia, que deixou em dezembro de 2019 o cargo de presidente da Associação Mutualista Montepio Geral.

Antes de entrar no Montepio, em 2004, Tomás Correia foi administrador da Caixa Geral de Depósitos desde 1996, destacando-se na área internacional do banco.

Entrou no Montepio em 2004 pelas mãos do presidente José da Silva Lopes e assumiu a presidência da mutualista quatro anos depois, na sequência da reforma do presidente.

Desde então manteve-se à frente da mutualista, tendo estado envolvido na separação estatutária entre a Associação Mutualista e a Caixa Económica Montepio Geral, hoje conhecida como Banco Montepio, que gere o negócio bancário.