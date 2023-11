O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) libertou hoje de madrugada no Rio Tejo cerca de 30 quilos de meixão, no valor aproximado de 200.000 euros, proveniente de uma apreensão no Aeroporto de Lisboa.

A apreensão resultou de uma ação de fiscalização e combate ao tráfico ilegal desta espécie, conduzida pela Autoridade Tributária e Aduaneira na alfândega do Aeroporto de Lisboa, segundo um comunicado do ICNF. Os exemplares foram apreendidos vivos e tinham como destino o Senegal. Após terem sido confiscados, foram pesados e libertados no Rio Tejo pelo ICNF. A pesca de meixão é ilegal e a técnica utilizada, que consiste na utilização de redes de malha muito finas, tem um impacto negativo na biodiversidade dos rios, contribuindo para a destruição dos recursos biológicos, sobretudo da enguia.