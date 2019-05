Em entrevista à agência Lusa, António Paulo Moreira, coordenador do Centro de Robótica Industrial e Sistemas Inteligentes do INESC TEC, explicou que o novo laboratório, intitulado ‘Industry and Innovation Lab’ (iiLab), visa a “adaptação” das tecnologias “avançadas de produção” desenvolvidas pelo INESC TEC aos “casos reais” do tecido empresarial.

“O objetivo é colocar as tecnologias e inovações do INESC TEC num espaço mais semelhante às instalações industriais e transferi-las para o mundo real, de modo a que os empresários as vejam, tirem ideias e possam experimentar soluções sem terem de parar a linha de montagem das próprias empresas”, adiantou.

O iiLab, que vai ser apresentado na próxima terça-feira no âmbito da iniciativa Tecnologias de Produção e Sistemas Ciber-físicos, promovida pela Agência Nacional de Inovação (ANI), visa, por isso, “demonstrar e divulgar” as tecnologias desenvolvidas na área da digitalização, robótica, automação, simulação e realidade virtual, estando já equipado com 12 robôs industriais.

Segundo António Paulo Moreira, além de “demonstrar” as diferentes tecnologias, o laboratório vai também ter uma “componente de formação”.