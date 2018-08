A direção regional do Alentejo do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) está a "negociar" com a Movijovem a reabertura da Pousada da Juventude de Portalegre, encerrada desde 2012, disse hoje um responsável do organismo.

“O nosso grande sonho e o nosso grande projeto é a reabertura da Pousada da Juventude de Portalegre”, declarou à agência Lusa o diretor regional do Alentejo do IPDJ, Miguel Rasquinho.

Indicando que estão a decorrer “negociações” com a Movijovem, entidade que tutela a rede de Pousadas da Juventude, o mesmo responsável disse haver “disponibilidade” para a reabertura do equipamento no espaço que ocupava na sede do IPDJ, em Portalegre.

“A Movijovem quer reabrir uma grande parte das pousadas que estão encerradas e a grande força que fiz foi para que a de Portalegre reabrisse. O Alentejo tem aquilo que tem no campo do turismo, precisa de ter também uma pousada em Portalegre, sendo esta a única capital de distrito no Alentejo que não tem, uma vez que as de Évora e Beja estão a funcionar”, acrescentou.

Para o diretor regional do Alentejo do IPDJ, a Pousada da Juventude de Portalegre terá de reabrir, “eventualmente”, com um projeto diferente do habitual modelo, passando a servir também de residência de estudantes do Instituto Politécnico.

“O próprio presidente do Politécnico também já manifestou essa disponibilidade”, sublinhou.

As Pousadas da Juventude de Vila Real, Guarda, Leiria, Portalegre e Setúbal foram encerradas em 2012 pelo então Governo, alegando que os edifícios apresentavam “deficientes condições” nas suas estruturas, “colocavam em causa” a segurança dos utentes e “prejudicavam” a imagem da rede de pousadas.

Miguel Rasquinho adiantou, por outro lado, que vão ser realizadas obras de reabilitação no edifício do IPDJ de Portalegre, uma vez que o espaço apresenta “enormes potencialidades” que não estão a ser exploradas.

“Vamos fazer obras de recuperação no auditório e no segundo piso para depois termos ali cinco salas para ceder a cinco associações juvenis do concelho”, disse, referindo que os trabalhos vão custar cerca de 40 mil euros.