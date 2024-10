Charles Thomas “Chuck” Coleman foi instrutor de voo acrobático dos atores do filme 'Top Gun: Maverick' de 2022, conduzindo mais de 100 voos para preparar os atores para voar em aeronaves F-18 Hornet da Marinha dos Estados Unidos (EUA).

Chuck era a única pessoa a bordo da aeronave Extra Flugzeugbau EA300 de dois lugares que caiu por volta das 14h30 de domingo durante a Expo Aeroespacial no Aeroporto Internacional de Las Cruces, no Novo México, segundo as autoridades municipais. O espetáculo aéreo foi cancelado após o acidente.

O site de Coleman indicava que o acrobata morava na Califórnia e era engenheiro, acrobático e piloto de testes com mais de 10.000 horas de voo. Na sua carreira participou de centenas de espetáculos aéreos e fez mais de 3.000 voos em aeronaves acrobáticas, segundo o seu site.

A Polícia do Estado do Novo México, a Administração Federal de Aviação (FAA) e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB) estão a investigar o acidente.