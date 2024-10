Esta solução, desenvolvida pela Visual Thinking em colaboração com a Microsoft, consiste num "assistente virtual baseado em Inteligência Artificial (IA) generativa direcionado exclusivamente a psicólogos" e "tem como propósito facilitar a prática clínica dos mais de 27 mil psicólogos" da Ordem.

Este assistente virtual vai estar disponível para os psicólogos através de uma área reservada no site da Ordem dos Psicólogos.

"Com base no mais recente modelo GPT-4o, suportado por uma base de conhecimento com mais de 750 documentos, este assistente inteligente vai permitir aos profissionais desta ciência colocar perguntas sobre boas práticas e obter respostas imediatas, possibilitando-lhes uma melhoria na tomada de decisões, assim como maiores níveis de produtividade e otimização do tempo e recursos, uma vez que passam a despender menos tempo a procurar informações e mais tempo focados nos seus clientes e noutras tarefas de maior valor acrescentado", é explicado em comunicado.

"Outra das potencialidades deste assistente está no facto de estar preparado para interagir em diferentes línguas, tornando-o uma ferramenta inclusiva e acessível para todos os profissionais, independentemente do idioma que utilizem", refere ainda a Visual Thinking.

Para garantir que "as respostas estejam sempre alinhadas com as últimas regulamentações e melhores práticas", o assistente virtual "recorre a uma sofisticada tecnologia de IA generativa, que utiliza algoritmos avançados de processamento de linguagem natural (NLP) para interpretar e responder com precisão, mesmo a questões mais complexas", e "está programado para realizar atualizações contínuas que permitam a integração das informações mais recentes da OPP".

"Este assistente virtual é um excelente exemplo do enorme potencial da IA generativa nos mais diversos sectores e atividades do nosso dia a dia. Na Microsoft, acreditamos que a IA tem o poder de transformar a forma como trabalhamos e interagimos. No campo da saúde, o potencial vai muito mais além, abrindo caminhos para o desenvolvimento de soluções inovadoras, que capacitam os profissionais com mais conhecimento e acesso à informação, e, no final, melhoram a prestação de cuidados de saúde à população", frisa Manuel Dias, National Technology Officer da Microsoft Portugal.

Já Estela Bastos, CEO da Visual Thinking, refere que "esta solução representa uma verdadeira revolução na forma como os Psicólogos acedem e utilizam o conhecimento no seu dia a dia. A nossa colaboração com a OPP e a Microsoft permitiu-nos criar uma ferramenta que responde de forma imediata às necessidades dos profissionais, eliminando barreiras de tempo e até mesmo de idioma. Estamos confiantes de que terá um impacto significativo na eficiência dos psicólogos. Com esta ferramenta, os psicólogos têm ao seu dispor um assistente virtual que os apoia no seu trabalho diário".

Por sua vez, para Francisco Miranda Rodrigues, Bastonário da OPP, "a inteligência artificial generativa é um facto incontornável para o exercício da profissão. A questão não é essa, mas sim quem a utiliza para ser um melhor profissional e quem não o faz podendo começar a sentir uma desvantagem competitiva".

"Por isso a OPP decidiu que era estratégico, desde já, trabalhar este tema, mesmo em termos de desenvolvimento de aplicações para os psicólogos. Começamos com este projecto que não substitui em nada os nossos profissionais, mas apoia-os, auxilia-os, deixando sempre a última palavra e decisão e responsabilidade nas suas mãos. É um assistente. E é só o início. E este projecto não tem paralelo em organizações de psicologia a nível mundial", remata.