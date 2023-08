De acordo com o IPMA, estão em perigo máximo cerca de outros 100 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Santarém e Portalegre.

Em perigo muito elevado o IPMA colocou cerca de 50 concelhos dos distritos de Faro, Portalegre, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Vila Real, Braga e Viana do Castelo.

Já em perigo elevado estão mais 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Santarém, Lisboa, Leiria, Aveiro, Porto, Braga e Viana do Castelo,

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, as mais de 5.758 ocorrências de fogo já afetaram 25.001 hectares de espaços rurais. No último dia de julho, os incêndios tinham destruído mais de 10.545 hectares de espaços rurais.

Para hoje, o IPMA prevê a continuação de tempo quente no interior e uma descida da temperatura máxima no litoral Centro e Norte, exceto no nordeste transmontano, e uma pequena subida da temperatura máxima no Algarve.

Estão igualmente previstos períodos de céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nebulosidade de sul para norte a partir do início da tarde, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso, onde poderá ocorrer chuvisco até fim da manhã.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 17º Celsius (Vila Real, Braga, Viana do Castelo, Viseu e Sines) e os 22ºC (Castelo Branco) e as máximas entre os 23ºC (Viana do Castelo) e os 38ºC (Bragança).