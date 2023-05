O Metropolitano de Lisboa vai disponibilizar, a partir de segunda-feira, um serviço de autocarro em modo “vaivém” entre Telheiras e Cidade Universitária, com paragem no Campo Grande, para mitigar constrangimentos causados pelo encerramento das estações.

Em comunicado, a transportadora adianta que este autocarro vai circular até dia 07 de julho, visando mitigar os constrangimentos causados com o encerramento provisório da estação de Telheiras e do troço Campo Grande/Cidade Universitária, ocorrido em 02 de maio para a realização de trabalhos na via-férrea, no âmbito da expansão da rede.

O Metropolitano de Lisboa (ML) explica que este serviço de autocarro em modo “vaivém” será efetuado nos dias úteis, nos horários de ponta da manhã e da tarde, entre as 07:00 e as 10:30 e entre as 16:30 e as 19:30, respetivamente.

O autocarro vai realizar o percurso Telheiras (junto à Rua Professor Eduardo Araújo Coelho), Campo Grande (junto à Rua Cipriano Dourado) e Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna).

Fará igualmente o percurso Cidade Universitária (junto ao Edifício da Aula Magna), Campo Grande (junto à Rua Actor António Silva) e Telheiras (junto à Rua Prof. Fernando da Fonseca).

O ML esclarece que todos os autocarros “vaivém” estarão devidamente identificados como estando ao serviço da empresa, podendo os clientes utilizar os títulos válidos na rede Metro.

A empresa lembra que o ML já aumentou o número e a frequência dos comboios, passando nas horas de ponta da manhã e da tarde de nove para 12 comboios na linha Verde.

Recorda também que em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa, Carris e Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) e antes do encerramento das estações, foram implementadas medidas para mitigar os efeitos da intervenção.

A Carris reforçou as carreiras nos eixos mais afetados pelas interrupções em curso, tendo sido prolongado o percurso da carreira 778 da Carris, de Campo Grande até à Cidade Universitária.

A normal circulação nas linhas Amarela e Verde será retomada às 06:30 do dia 08 de julho.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.