Segundo a EPAL – Empresa Pública das Águas Livres, “este condicionamento ocorre no seguimento de uma intervenção urgente que está a realizar no separador central da Av. das Forças Armadas, frente ao n.º1, e que afeta três vias, uma no sentido Entrecampos e duas no sentido Sete Rios”.

“Os trabalhos estão a decorrer continuamente, prevendo-se a sua conclusão até ao final do dia 31 de maio, sexta-feira”, adianta a EPAL, recomendando aos automobilistas que “optem por vias alternativas”.

Fonte da EPAL esclareceu à Lusa que a intervenção urgente se deve a uma rutura, mas a situação “não afeta o abastecimento de água na zona”.