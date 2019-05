No âmbito da Battery Summit 2030, encontro internacional que se vai realizar na sexta-feira no INL, em cooperação com a Agência Nacional de Inovação, Marina Brito salientou que Portugal é "dos únicos" países que tem condições para "cobrir todo o ciclo das baterias, desde da mineração (lítio) à reciclagem" dos equipamentos, apontando que “há toda a economia circular" com base nas baterias.

Segundo referiu, um dos motivos da conferência é conseguir que "seja um passo" para Portugal aderir ao ‘Fet Baterry 2030 Manifesto', sendo que a comunidade científica "está focada" em quatro áreas de investigação: aceleração da descoberta de novos materiais e interfaces, sensorização inteligente e capacidade de autorregeneração, capacidade de fabrico e capacidade de reciclagem.

"Portugal tem o potencial para percorrer o ciclo todo, porque é o único país que tem minas de lítio”, destacou.

Para Marina Brito, “se olharmos para os países da Arábia Saudita e dessa zona, vemos que o petróleo não é uma coisa má”.

“Tem é que ser muito bem pensada a forma como vai ser gerido esse mineral, porque o lítio é o futuro", sublinhou.

A investigadora quer "chamar ao INL à discussão e mostrar" que o instituto pode também estar na vanguarda da questão.