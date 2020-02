"Temos procurado junto das instituições científicas, como as universidades, padronizar e criar um manual científico, que nos permita dar resposta aos criadores dos Burros de Miranda, espalhados por todo o país, quando necessitam iniciar o processo reprodução do seu efetivo, mas não possuem um animal reprodutor da raça", explicou à Lusa o secretário técnico da Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA), Miguel Nóvoa.

Ao longo dos últimos anos foram iniciados estudos através da Universidade do Porto (UP), e posteriormente com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), através seus hospitais veterinários, no sentido de se conseguir a padronização de sémen congelado para a inseminação das fêmeas desta raça autóctone.

"Focámos o nosso estudo em conseguir descobrir um procedimento para a recolha de sémen para posterirmente ser refrigerado e garantir que, durante três a quatro dias, se possa manter viável para a inseminação artificial. O sémen refrigerado servirá para manter o padrão da raça do Burro de Miranda, por todo o território nacional", vincou o também medico veterinário.

Este estudo científico juntou investigadores da AEPGA da UTAD e o Centro de Reprodução Animal de Vairão, (CRAV), contando com apoio da Direção-Geral da Agricultura e Veterinária (DGAV).

"Durante o estudo científico foi feita a aplicação de inseminação artificial em 12 Burras de Miranda com sémen refrigerado proveniente de seis garanhões do Burro de Miranda", indicaram os técnicos envolvidos.