De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.

Esta tarde, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa enviou um comunicado em que explica o incidente ocorrido pelas 11:30 no laboratório do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente.

De acordo com o comunicado, o acidente aconteceu quando estava a ser realizada, numa ‘hotte’ (equipamento de proteção coletiva adequado à atividade), uma experiência com cloreto de titânio (IV), tóxico por inalação.

“Da reação desse agente químico com água resultou a libertação de uma pequena quantidade de vapores ácidos. Alguns colegas do laboratório sentiram um ligeiro ardor no nariz, pelo que foi acionado de imediato o plano de emergência interno, evacuado o edifício e dado o alerta para os meios externos de socorro, que em articulação com o sistema de segurança da faculdade rapidamente controlaram a ocorrência”, refere a universidade.

A experiência estava a ser realizada no âmbito do projeto COASTNET - uma rede portuguesa de monitorização costeira - por um doutorando do programa EarthSystems – Escola Doutoral de Lisboa em Ciências do Sistema Terra.