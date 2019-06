Segundo afirmou, um dos requisitos que pesou na escolha dos investidores franceses da 52-Fresh foi a oferta de serviços de saúde, educação, cultura e desporto, valorizados na fixação de quadros superiores.

Com o concelho a registar em maio 395 desempregados, segundo números do Instituto do Emprego e Formação Profissional, ou seja, menos de 4% da população ativa, Pedro Ribeiro salientou que, havendo “vontade de trabalhar”, o número tenderá a baixar ainda mais.

Pedro Ribeiro adiantou que os investimentos em curso na área agroalimentar, em ligação estreita com a agricultura, que é, no concelho, “forte e competitiva”, terão igualmente impacto no emprego indireto, além de favorecerem a diversificação de culturas, com vantagens também para o ambiente.

Quanto a outros possíveis investimentos, em “boa perspetiva”, mas ainda sem nada concreto, disse que poderão criar mais uma centena de postos de trabalho em áreas tão diversas como a economia circular, a energia ou a produção de equipamentos acústicos (colunas de som) “altamente especializados”.

O autarca afirmou que a Zona de Atividades Económicas tem capacidade para acolher mais empresas, estando o município a pressionar a Infraestruturas de Portugal para definir a faixa de proteção da futura ligação da A13 à A23, que atualmente se situa nos 400 metros, limitando a expansão da ZAE.