Uma grande parte do apoio do grupo, que inclui o BEI e o Fundo Europeu de Investimento (FEI), “foi direcionada para projetos portugueses que promovem a ação climática e a proteção ambiental, bem como investimentos em infraestruturas de saúde e transportes”, avança, em comunicado.

Registou-se, assim, um investimento recorde em energia sustentável e recursos naturais, atingindo 1,1 mil milhões de euros, valor que representa quase o dobro do financiamento do ano anterior.

Destacam-se, nesta área, dois empréstimos à fornecedora de eletricidade portuguesa EDP para expandir a geração de energia renovável, nomeadamente eólica e solar, e para modernizar as redes de distribuição elétrica, bem como dois empréstimos para financiar a Galp Energia na construção de uma unidade de biocombustíveis avançados e uma unidade de hidrogénio renovável na zona costeira de Sines.

A presidente do Grupo BEI, Nadia Calviño, afirma, citada em comunicado, que “a cooperação com as autoridades portuguesas é excelente”.

“Investimos mais de dois mil milhões de euros em Portugal em 2024 e lançámos projetos emblemáticos, como o Hospital de Lisboa Oriental e o comboio de alta velocidade entre Lisboa e Porto”, salienta, assegurando que o grupo vai continuar a ser um “parceiro de investimento muito importante para o país, em benefício das empresas e dos cidadãos portugueses”.

Em 2024, o financiamento do Grupo BEI apoiou cerca de 10.000 empresas portuguesas e sustentou quase 230.000 postos de trabalho.

Já para 2025, as prioridades do grupo incluem o financiamento da linha ferroviária de alta velocidade Porto-Lisboa e o reforço do financiamento para infraestruturas sociais no país.

O BEI é a instituição financeira da União Europeia, detida pelos seus Estados-membros, que concede empréstimos em condições favoráveis a projetos que contribuem para os objetivos políticos comunitários, como crescimento sustentável, coesão social e territorial, inovação e segurança.

O grupo é pioneiro e um dos maiores emitentes de obrigações ‘verdes’, alinhando as suas operações com o Acordo de Paris sobre o Clima, de combate às alterações climáticas.