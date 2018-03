Desenvolvido pela NOVA Information Management School (NOVA-IMS), da Universidade Nova de Lisboa, o Índice de Saúde Sustentável 2017 refere que “o impacto do SNS no absentismo laboral e na produtividade permitiu uma poupança de 3,3 mil milhões de euros, o que se traduziu num retorno económico de 5 mil milhões de euros, prova do valor do investimento em Saúde para a Economia”.

O trabalho da Nova IMS relativamente ao índice de sustentabilidade na saúde tem vindo a ser feito desde 2014 e todos os anos complementa o anterior com indicadores novos. Este ano, mediu pela primeira vez (em euros) o impacto do SNS na produtividade dos portugueses, tanto sob o ponto de vista dos salários como do absentismo.

“Em termos de absentismo, concluímos que o SNS terá contribuído para uma redução do absentismo em média de 1,9 dias por indivíduo e que terá tido um impacto na produtividade que será o equivalente a 7,3 dias de trabalho não perdidos”, explicou à Lusa Pedro Simões Coelho, coordenador principal do estudo.

Segundo disse, “combinando estas duas componentes, traduzindo em valor económico por via dos salários teríamos um impacto do SNS pela redução do absentismo de cerca de 700 milhões de euros e um impacto pelo aumento da produtividade de 2,6 milhões de euros. No total destas duas componentes de transmissão dos efeitos do SNS à economia, teríamos um impacto por via dos salários de 3,3 milhões de euros”.

O responsável acrescentou que o trabalho, este ano, foi um pouco mais longe, conseguindo estimar que “estes dias recuperados pelo SNS terão um valor económico para a economia que se aproximará dos 5 mil milhões de euros”

“Isto mostra que no ano em que se investe na saúde existe um retorno para a economia que será de 50% do investimento realizado”, sublinhou.

De acordo com o estudo, em média, os portugueses faltaram quase seis dias (5,9) ao trabalho em 2017, cerca de 2,6% do tempo total trabalhado, o que resultou num prejuízo de 2,1 mil milhões de euros.