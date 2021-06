A ministra dos Direitos Sociais, Ione Belarra, foi eleita a nova secretária-geral do Podemos, substituindo Pablo Iglesias, com 85,61% dos votos nas primárias do partido.

Das cerca de 139 mil pessoas inscritas no Podemos com direito a voto na IV Assembleia Cidadã realizada na cidade madrilena de Alcorcón, 53.443 participaram da votação e, delas, 45.753 elegeram Belarra. Dois outros candidatos ao cargo deixado vago por Pablo Iglésias concorreram contra Belarra: o ativista crítico Fernando Barredo com a candidatura "Nuevo Impulso", que obteve 3.106 votos, e o vereador da Câmara Municipal de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Esteban Tettamanti, de "Podemos Horizontal", com 2.730 votos. Junto com Belarra, também foram escolhidas 97 pessoas de sua lista para formar o Conselho Cidadão do Estado, no qual continuam líderes da anterior direção, como Irene Montero, Pablo Echenique, Isa Serra, Rafael Mayoral ou Juanma del Olmo. As primeiras palavras de Ione Belarra como o novo secretário-geral do Podemos foram em reconhecimento a Pablo Iglesias. "Obrigado Pablo Iglesias, obrigado, por nos ensinar que um militante deve estar onde é mais útil", disse.