A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje a consignação dos trabalhos de estabilização de três taludes na linha do Douro, no concelho de Foz Côa, no distrito da Guarda, cujo investimento ultrapassa os 900 mil euros.

Em comunicado, enviado à agência Lusa, a IP refere que esta empreitada visa a reparação das zonas de três taludes onde foram identificados sinais de instabilidade geotécnica e estrutural, tendo como objetivo a mitigação do risco de deslizamentos que possam comprometer as condições de circulação ferroviária. Os três taludes a intervencionar estão localizados no troço da linha ferroviária do Douro entre os quilómetros 159,463 e 161,635, no concelho de Vila Nova de Foz Côa. "A empreitada envolve um investimento de 917 mil euros e tem um prazo de execução de 210 dias", indicou a empresa pública. Segundo a IP, os trabalhos decorrem sem comprometer a circulação de comboios, tendo para tal sido desenvolvido um criterioso planeamento" "A IP tem desenvolvido ao longo dos anos diversas intervenções de estabilização de taludes, com especial enfoque nas linhas onde o risco natural de desprendimento de matérias é mais acentuado, nomeadamente nas linhas do Douro, Beira Alta e Beira Baixa", vincou a mesma fonte. Ainda de acordo com empresa estatal, a execução regular destes trabalhos de manutenção garante a beneficiação e reforço das condições de segurança e consequentemente a disponibilidade e fiabilidade da infraestrutura ferroviária. A Linha Ferroviária do Douro atualmente liga o Porto ao Pocinho (Vila Nova de Foz Côa), ao longo de 171,522 quilómetros.