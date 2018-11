Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica que devido à aproximação e passagem de um sistema frontal associado a uma depressão centrada a oeste-noroeste das Ilhas Britânicas, prevê-se um agravamento do estado do tempo no território do continente a partir da tarde de hoje.

Segundo o IPMA, está prevista precipitação por vezes forte nas regiões do Norte e Centro, em especial no Minho e Douro Litoral, entre a tarde de hoje e o final da manhã de sábado.

No final do dia de hoje, as rajadas de vento podem atingir os 85 quilómetros por hora no Minho e Douro Litoral e os 100 quilómetros por hora nas terras altas destas regiões.

“A partir do início do dia de domingo, a precipitação irá intensificar novamente no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território. Durante este período, esta precipitação deverá ser persistente, em especial no dia 11, domingo”, adianta o IPMA.