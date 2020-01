Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que o distrito de Santarém vai estar sob aviso amarelo entre as 00:00 e 06:00 de sábado por causa da previsão de “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes”.

Esta manhã, o IPMA já tinha colocado sob aviso amarelo durante a próxima madrugada os distritos de Aveiro, Coimbra e Leiria, igualmente devido à previsão de chuva.

O IPMA também tinha emitido aviso amarelo para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra por causa do vento forte, prevendo-se rajadas de 90 a 100 quilómetros por hora entre as 03:00 e as 21:00 de sábado.

Ainda sob aviso amarelo estão os distritos da Guarda e Castelo Branco devido à previsão de queda de neve acima da cota de 1.600 metros entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sábado e entre as 15:00 de sábado e as 00:00 de domingo.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.