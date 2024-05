As temperaturas não têm estado altas, mas isso promete alterar-se na próxima semana, de agora com fonte do IPMA.

Em declarações ao SAPO24, durante a semana, "principalmente a partir da próxima terça-feira", irá registar-se uma subida considerável das temperaturas, com alguns pontos do país a chegarem aos 35 graus.

Quem mais irá sentir este calor serão os habitantes do sul do país e ainda do Vale to Tejo.

Haverá, ainda assim, como se tem registado também nos últimos dias, alguns ventos bastante fortes, sobretudo nas zonas junto ao mar.